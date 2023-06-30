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Европе предрекли катастрофу из-за зерна Украины

Parlamentní listy: фермерам Восточной Европы грозит катастрофа из-за зерна с Украины

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Efrem Lukatsky/AP

Фермерам из Восточной Европы грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом пишет издание Parlamentní listy.

«Приближается жатва. А вместе с ней и возможная катастрофа», — сказано в статье.

Как утверждают авторы материала, существует риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы. Отмечается, что в случае отсутствия соглашения по продлению зерновой сделки украинскую пшеницу могут направить прямо в Европу, либо через нее, что не устраивает остальных аграриев Европы.

6 июня в Евросоюзе продлили действие запрета на ввоз украинской сельхозпродукции в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 15 сентября, сократив объем ограничительных мер с 17 до шести тарифных позиций для импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины.

28 апреля Еврокомиссия и пять стран Восточной Европы достигли соглашения об ограничении экспорта в ЕС сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что правительство страны не будет запрещать ввоз зерна с территории Украины, несмотря на протесты местных фермеров, выступающих с соответствующими требованиями.

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