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Госсовет КНР консолидирует органы власти для противодействия санкциям

«Ъ»: Госсовет Китая консолидирует органы власти для противодействия санкциям

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Leah Millis/Reuters

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон КНР «О международных отношениях», который вступит в силу с 1 июля 2023 года. Документ содержит основные принципы и задачи дипломатической деятельности Китая, пишет газета «Коммерсантъ». Среди них отмечаются защита суверенитета и национальной безопасности, приоритет интересов китайского народа, стремление к мирному развитию и внешнеэкономическая открытость. Закон также указывает на ориентацию Китая на марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна, а также на концепцию «социализма с китайской спецификой в новую эпоху», предложенную председателем КНР Си Цзиньпином.

Закон впервые описывает полномочия органов государственной власти по консолидации управления внешней политикой и экономикой вместо выполнения отдельных задач различных ведомств. Согласно закону, Министерство иностранных дел КНР (МИД) будет продолжать заниматься основными вопросами международного сотрудничества и общим руководством дипломатическими миссиями Китая, но должно будет согласовывать свою деятельность с Госсоветом КНР (правительством), которому закрепляется функция общего регулирования внешнеполитической сферы, а также заключение договоров и соглашений с другими государствами. Новый закон предусматривает более активное вовлечение других министерств и ведомств во внешнеполитическую деятельность страны в рамках их полномочий и для выполнения национальных задач.

Для Китая это значительное изменение в структуре управления международными отношениями. Ранее МИД КНР был подчинен исключительно «партийному» контролю, а теперь он будет входить в состав правительства (Госсовета).

Общая консолидация, которая будет осуществляться комиссией по иностранным делам ЦК КПК, поможет достижению национальных целей, включая экономическое развитие и укрепление национальной безопасности. Глава канцелярии этой комиссии Ван И отметил, что новый закон расширяет правовые возможности для противодействия внешней агрессии.

Хотя сам закон не указывает на конкретные внешние угрозы и механизмы реагирования, Госсовет КНР получает право принимать регламенты и правила по мере необходимости для их предотвращения. Также в документе подчеркивается, что иностранные компании, работающие на территории Китая, должны не только соблюдать законы, но и не но и «не ставить под угрозу нацбезопасность» и «не противоречить общественным интересам».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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