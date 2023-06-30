ЕС намерен зарабатывать по € 3 млрд в год для Украины на замороженных активах РФ

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, заявил, что Европейский союз планирует получать до € 3 млрд ежегодно от замороженных активов России в пользу Украины. Это заявление было сделано в ночь на пятницу после первого дня саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

Бельгия имеет большой интерес к этому вопросу, так как 90% замороженных активов находятся здесь, уточнил европейский политик. По его словам, власти ЕС уделяют особое внимание сверхприбылям.

«Мы говорим о сумме в размере до трех миллиардов евро ежегодно, которую можно было бы получить», - отметил он, подчеркнув, что «способ получения этих средств должен быть юридически стабильным».

27 июня стало известно, что Еврокомиссия призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ. С24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 миллиардов ($328 миллиардов) активов российского центрального банка на своей территории.

По оценке Всемирного банка, Украине необходимо $411 миллиардов для восстановления в течение десяти лет, и европейские союзники Киева изучают возможности использования активов российских активов для этих целей.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.