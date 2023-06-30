Спрос на наличные деньги с начала СВО вырос в России и на Украине

Спрос на наличные деньги начал расти с момента начала военной операции Российской Федерации на Украине, и это заметно не только в России и на Украине. Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал статистические данные, указывающие на резкий рост спроса на наличные евро в марте-апреле 2022 года, особенно на купюры номиналом €100 и €200, которые являются наиболее популярными для экстренных сбережений. Продолжается спрос на сбережения в наличных евро в странах, не входящих в еврозону, видимо, и на текущий момент, Пишет газета «Коммерсантъ».

На ежегодной конференции банка в португальской Синтре ЕЦБ представил работу своих исследователей Элизабет Бекманн и Алехандро Замора-Переса, названную «Влияние войны: экстремально высокий спрос на наличные евро в начале российского вторжения в Украину». Эта работа косвенно показывает масштабы и географию беспокойства домохозяйств в Европе с весны 2022 года. Данные о выпуске наличных евро в марте-апреле прошлого года в странах еврозоны стали доступными в октябре 2022 года, однако для более точной оценки масштабов «военного спроса на евро» требовались данные о перемещении банкнот между странами, включая поток и оборот новых банкнот в Европе и ее соседях за пределами еврозоны. Эти данные впервые появились в конце 2022 года в регулярном обзоре Национального банка Австрии, включая информацию о наличном обращении валюты в Центральной Европе.

Исследователи Бекманн и Замора-Перес отмечают, что основная часть спроса и выбытия банкнот из оборота приходится на купюры номиналом €100 и €200, поскольку оборот купюр номиналом €500 сильно ограничен с 2019 года, а выпуск новых таких купюр прекратился фактически в 2018 году. Купюры номиналом €100 и €200 являются стандартными средствами личных сбережений в домохозяйствах как в странах еврозоны, так и в Центральной Европе, включая Польшу, Венгрию, Чехию, Болгарию, Румынию и Украину.

Рост спроса на наличные евро был отчетливо зафиксирован в марте-апреле 2022 года в большинстве стран еврозоны, и это является продолжением постоянного роста спроса на наличность в Европе, начиная с середины пандемии.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.