Стало известно, какую сумму превысили обязательства россиян перед банками

Согласно информации, представленной Центральным банком России (ЦБ РФ), задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн рублей к 1 мая 2023 года. В то же время, по итогам первого квартала долги составляют менее 28 трлн рублей, а уровень закредитованности составлял 41%. Эти данные основаны на исследовании, проведенном с использованием информации Росстата, Центробанка и крупнейших бюро кредитных историй, пишет газета «Известия».

Эксперты считают, что эта тенденция указывает на то, что второй квартал покажет еще больший рост показателей задолженности. В материале «Известий» также рассматривается вопрос о том, на что и где граждане берут кредиты и как это может повлиять на стабильность национальной экономики.

Согласно данным ЦБ, общая задолженность россиян перед кредитными организациями увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем и по итогам первого квартала, когда она составляла 27,8 трлн рублей и 26,9 трлн рублей соответственно. Уровень закредитованности россиян, который отражает соотношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу, также вырос с начала года с 35% до 41%. Эти данные основаны на исследовании проекта «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) под названием «За права заемщиков», которое использовало информацию Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй. Средняя кредитная задолженность на домохозяйство также возросла до 509,6 тыс. рублей.

Эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская считает, что это означает, что во втором квартале можно ожидать еще большего роста уровня задолженности. Если долги продолжат увеличиваться, а уровень реальных доходов останется на стагнационном уровне, это может привести к увеличению бедности и ограниченным инвестициям в экономику, которая требует нормального денежного оборота для своего функционирования.

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