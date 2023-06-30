СМИ: юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники в РФ

Больше половины поставок электроники и бытовой техники в Россию во II квартале 2023 года было оплачено китайскими юанями, а не долларами и евро. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Как рассказал источник издания, близкий к одной из розничных сетей, доля платежей за импорт техники и электроники в национальных валютах в настоящее время действительно растет, речь идет не только о юанях, но и о валютах стран СНГ. Он объяснил это меньшей волатильностью курсов валют этих стран по сравнению с долларом и евро.

Все зависит от товарной категории и регионов поставок, сказал источник, подчеркнув, что если ввозить смартфоны iPhone с Ближнего Востока, то платить придется в долларах.

Главным преимуществом юаня эксперты называет прозрачность и предсказуемость. Они отмечают, что платежи проходят быстро и помешать таким операциям не может внешнее давление со стороны кредитных организаций из недружественных РФ стран.

В одной из компаний, занимающихся закупками за рубежом, рассказали изданию, что доля платежей в юанях растет в связи с тем, что зарубежные банки, через которые российские импортеры рассчитываются с иностранными продавцами техники, зачастую отказываются принимать расчеты в долларах и евро, а также проводят необоснованно долгие проверки и безосновательно замораживают средства на счетах.

Ранее сообщалось, что доля юаня в международных платежах через систему SWIFT достигла рекорда за последние полтора года, составив 2,54%.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.