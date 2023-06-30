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Исполнительный совет МВФ одобрил незамедлительный перевод Украине 890 миллионов долларов

МВФ перевел Украине ещё $890 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил незамедлительный перевод Киеву почти 900 миллионов долларов, передает «Москва 24».

«Завершение первого обзора обеспечивает полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 миллиона SDR [специальные права заимствования, или около 890 миллионов долларов]», – указано в сообщении на сайт банка.

МВФ также подтвердила ранее объявленный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне в 1 – 3 процента.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд предоставит Украине четырехлетний кредит на более чем 15,5 миллиарда долларов. В украинском Минфине признавали, что доходная часть госбюджета лишь на треть сформирована из внутренних источников.

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