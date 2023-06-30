Исполнительный совет МВФ одобрил незамедлительный перевод Украине 890 миллионов долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил незамедлительный перевод Киеву почти 900 миллионов долларов, передает «Москва 24».

«Завершение первого обзора обеспечивает полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 миллиона SDR [специальные права заимствования, или около 890 миллионов долларов]», – указано в сообщении на сайт банка.

МВФ также подтвердила ранее объявленный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне в 1 – 3 процента.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд предоставит Украине четырехлетний кредит на более чем 15,5 миллиарда долларов. В украинском Минфине признавали, что доходная часть госбюджета лишь на треть сформирована из внутренних источников.