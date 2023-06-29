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МВФ одобрил новый транш Украине

Исполнительный совет МВФ одобрил незамедлительный перевод Украине $890 млн

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РИА «Новости»/Depositphotos

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод Киеву в $890 млн. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

В отчете МВФ подчеркивается, что после завершения первого обзора обеспечены полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 млн SDR (специальные права заимствования, или около $890 млн).

Также в организации подчеркнули, что ранее повышенный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году будет находится на уровне 1-3%.

До этого руководитель украинской миссии Международного валютного фонда Гэвин Грей заявил, что исполнительный совет может одобрить транш финансовой помощи Украине в объеме $900 млн в ближайшие недели.

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине четырехлетнего кредита на сумму $15,6 млрд. Уточнялось, что этот кредит должен помочь стране «удовлетворить неотложные потребности в финансировании».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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