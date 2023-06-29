Резиденты смогут продавать валюту банкам не по курсу ЦБ РФ

Резиденты смогут продавать российским банкам валюту, полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых договоров, не по курсу Центрального банка (ЦБ) РФ. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовало правительство России.

Согласно документу, резиденты РФ могут «продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке». Ранее резиденты могли продать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу российского Центробанка на день продажи с последующим зачислением полученной валюты РФ на свой счет.

Кроме того, резиденты теперь имеют право получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и наличную валюту России в сумме, причитающейся в соответствии с условиями заключенных внешнеторговых договоров, предусматривающих передачу товаров, оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.

Утром 24 июня сообщалось, что крупнейшие банки России резко подняли курсы валют. Отмечалось, что самый высокий курс продажи доллара и евро составлял 105 и 115 рублей соответственно, а самый низкий — 84,87 и 93,06 рубля.

По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, скачок курса доллара связан с происходящим в информационном поле и внутриполитической обстановкой в РФ.

Ранее экс-советник ЦРУ назвал возможную причину краха господства доллара.