Байден заявил, что «байденомика» позволит восстановить американскую мечту

Американский президент Джо Байден заявил об экономических успехах и что «байденомика» обеспечит гражданам США достойную жизнь в будущем.
«Байденомика — это будущее. Это просто еще один способ сказать: восстановите американскую мечту», — цитирует сайт «Аргументы и факты» его слова, сказанные на выступлении перед своими сторонниками в Чикаго.
Глава Белого дома подчеркнул, что избранный правительством курс принесет пользу всем американцам, в том числе представителям среднего класса.
Ранее объем государственного долга США впервые за историю превысил 32 трлн долларов.