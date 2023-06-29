Байден заявил, что «байденомика» позволит восстановить американскую мечту

Американский президент Джо Байден заявил об экономических успехах и что «байденомика» обеспечит гражданам США достойную жизнь в будущем.

«Байденомика — это будущее. Это просто еще один способ сказать: восстановите американскую мечту», — цитирует сайт «Аргументы и факты» его слова, сказанные на выступлении перед своими сторонниками в Чикаго.

Глава Белого дома подчеркнул, что избранный правительством курс принесет пользу всем американцам, в том числе представителям среднего класса.

Ранее объем государственного долга США впервые за историю превысил 32 трлн долларов.