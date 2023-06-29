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Путин похвалил луганское мороженое

Путин заявил, что у мороженного из ЛНР хорошее будущее на рынке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у мороженого, которое выпускает Луганский хладокомбинат, хорошее будущее на большом рынке.

В ходе осмотра выставки победителей конкурса отечественных брендов глава государства заинтересовался стендом предприятия из ЛНР и отметил большой ассортимент продукции.

Представитель Луганского хладокомбината рассказал Путину, что предприятие продает больше 100 видов мороженого в разных ценовых категориях.

«Здорово. Рынок большой. Я думаю, всё пригодится», - цитирует Путина НСН.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что пломбир является самым вредным мороженым.

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