Путин похвалил луганское мороженое

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у мороженого, которое выпускает Луганский хладокомбинат, хорошее будущее на большом рынке.
В ходе осмотра выставки победителей конкурса отечественных брендов глава государства заинтересовался стендом предприятия из ЛНР и отметил большой ассортимент продукции.
Представитель Луганского хладокомбината рассказал Путину, что предприятие продает больше 100 видов мороженого в разных ценовых категориях.
«Здорово. Рынок большой. Я думаю, всё пригодится», - цитирует Путина НСН.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что пломбир является самым вредным мороженым.