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Сеть Phygital офисов Альфа-Банка отмечена наградой премии Eco Best Award

Альфа-Банк получил награду премии Eco Best Award «За вклад в развитие городской среды»

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Пресс-служба Альфа-Банка

Сеть Phygital офисов Альфа-Банка получила награду премии Eco Best Award «За вклад в развитие городской среды», сообщает пресс-служба кредитной организации.
В Альфа-Банке отмечают, что Phygital офисы компании — это сочетание современных технологий с физическим сервисом. Клиента на входе узнает Face ID, и сотрудники получают о нем необходимую информацию.

В отделениях Phygital открытые пространства и нет «окошек», стоек и перегородок — банковский офис воспринимается как коворкинг или кафе.

Посетители могут привести с собой домашних животных. Благодаря этому посещение банка не нужно планировать — туда можно зайти, например, во время прогулки с собакой, уточняют в Альфа-Банке.

Кроме того, документы подписываются и хранятся на смартфоне. Поэтому каждое отделение Phygital ежегодно экономит 10 тыс. тонн бумаги, сообщают в компании.

Сейчас в Альфа-Банке более 300 таких офисов.

Премия Eco Best Award награждает проекты по сохранению окружающей среды и обращает внимание общества на преимущества экологической безопасности.

Ранее Альфа-Банк сообщил, что разыграет миллион рублей на оплату ЖКУ на 10 лет.

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