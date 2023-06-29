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Путин высказался о последствиях западных санкций

Путин: мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка

Мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка, заявил российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Глава государства отметил, что на этом фоне наоборот расширились возможности для российских компаний.

Он призвал помочь отечественным производителям «раскрутиться», цитирует слова российского лидера НСН.

До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении на итоговой сессии Форума регионов России и Белоруссии сказал, что Россия и Белоруссия делают все для обеспечения «иммунитета к негативному воздействию санкций». Как отметил российский лидер, два государства стараются обеспечить устойчивость своих экономик.

Ранее Путин подчеркнул, что за счет ранее поставлявшихся на Запад машин, оборудования, продовольствия, различной продукции экспорт в РФ из соседней республики вырос более чем на 70 млрд рублей.

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