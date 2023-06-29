Разработка участника акселератора SberUp «Фармстрахование» стала номинантом премии GIA

Первое место в номинации «Внутренняя инновация года» первой федеральной премии в области корпоративных инноваций GIA заняла разработка участника акселератора Сбера для сотрудников SberUp, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что благодаря разработке клиенты «СберСтрахования» могут вернуть до 90% средств, потраченных на лекарства, которые назначил врач.

«Благодарим бизнес-сообщество за высокую оценку результатов наших программ. Мы развиваем и поддерживаем предпринимательский дух среди сотрудников и готовы выступать стратегическим партнером для стартапов, которые могут принести реальную пользу компании и обществу», — заявила управляющий директор, руководитель стартап-экосистемы Сбера Наталья Магидей.

Отмечается, что техническую разработку продукта «Фармстрахование», входящего в линейку «СберСтрахования», предложил сотрудник Сбера: покупатель загружает в мобильное приложение страховой компании фото чека из аптеки, а также фото назначения от врача.

Премия была организована платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, а также АНО «Цифровая экономика». Награждение состоялось в Москве.

Напомним, внутренний акселератор SberUp — программа, в которой любой сотрудник Сбера может получить поддержку в создании собственного IT-бизнеса. Акселератор проводится с 2018 года, за это время его прошло свыше 1700 человек. Сотрудники проходят онлайн-курс по основам предпринимательства, а затем работают над собственным проектом вместе с персональным наставником. Решения выпускников привлекают инвестиции, используются в Сбере и других корпорациях.

Ранее сообщалось, что Сбер первым среди банков представляет своего цифрового инфлюенсера — СберКота. Он станет цифровым блогером и бренд-лицом Сбера.