Сбер запустил первого в мире цифрового инфлюенсера банка

Сбер первым среди банков представляет своего цифрового инфлюенсера — СберКота, сообщает пресс-служба банка.

«Он уже хорошо знаком большей части молодежной аудитории банка, а скоро у него появится еще больше новых друзей, ведь СберКот получил голос, современный визуал, эмоциональный интеллект и готов выйти в новые цифровые каналы с разными по формату коммуникациями. Это стало возможно благодаря технологиям 3D-моделирования, которые сделали его более инновационным и современным», — говорится в сообщении.

В Сбере уточнили, что до сегодняшнего дня СберКот больше был известен как наставник и финансовый помощник. Так, на площадке «ВКонтакте» он учил своих подписчиков, как копить, тратить и пользоваться сложными финансовыми продуктами, делился мемами и дарил стикеры, чем завоевал симпатии у 14 млн пользователей.

Кроме того, его можно встретить и на других площадках. Например, СберКот появляется в радиоэфирах, роликах на YouTube и детских шоу на телевидении.

«Сейчас он становится цифровым блогером и бренд-лицом Сбера. В новой роли digital-амбассадора СберКоту поручена важная социальная миссия: обучать аудиторию финансовой грамотности и рассказывать об инновациях и технологиях, запускаемых Сбером, а также стать маскотом номер один на российском рынке, завоевать любовь не только самых юных клиентов, но и их родителей», — уточнили в банке.

Как рассказали специалисты Сбера, технологии real time позволят СберКоту появляться на разных цифровых платформах, вести свой прежний блог в новом, более инновационном формате, а также сниматься в рекламе, участвовать в стримах, шоу и мероприятиях, стать партнером в онлайн-игре, встретиться со своими поклонниками в метавселенной, пообщаться, сделать селфи, пройти квест и получить призы.

Ранее в Сбере рассказали о количестве пользователей сервиса SberPay. Так, сервис бесконтактной оплаты для владельцев телефонов на Android SberPay (NFC) от Сбера подключили уже больше 5 миллионов россиян.