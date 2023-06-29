Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России изменится порядок начислений надбавок к пенсии за северный и сельский стаж

Кабмин РФ: надбавки к пенсии за северный и сельский стаж будут назначаться без заявлений

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Надбавки к пенсии за северный и сельский стаж будут начисляться в беззаявительном порядке. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства России.

«С 2024 года доплаты к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будут назначаться в беззаявительном порядке <...> С 2026 года беззаявительный порядок также будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам больше не нужно будет направлять документы в территориальные органы Социального фонда. Уведомление о перерасчете будет приходить по почте или через портал госуслуг.

Издание РБК со ссылкой на проект бюджета Соцфонда на 2024 год сообщало, что рост предельной базы зарплат для полных соцвзносов по ставке 30% может составить 26%.

В Минфине подчеркнули, что облагаемая база по страховым взносам показывает уровень социальных гарантий.

Ранее сообщалось, что треть молодых россиян рассчитывают, что будут работать на пенсии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях