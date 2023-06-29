В ЦБ заявили, что рост неравенства в доходах граждан отрицательно сказывается на ВВП

Специалисты Центрального банка России (ЦБ рФ) провели исследование и обнаружили взаимосвязь между ростом доходов граждан и экономическим развитием в России. Они отмечают, что с увеличением неравенства в доходах населения рост ВВП на душу населения замедляется. В то же время, увеличение экономического роста способствует снижению неравенства в распределении доходов. Эти результаты были опубликованы в статье «Неравенство и экономический рост в России: эконометрические оценки зависимостей» в журнале Центробанка «Деньги и кредит», текст которой ознакомилось агентство РБК.

Исследователи отмечают, что такая двусторонняя взаимосвязь не является тривиальной. В литературе существует ряд работ, в которых подтверждается положительное влияние неравенства на экономический рост, как для различных стран в целом, так и для стран с высоким и средним уровнем дохода.

Тем не менее, исследователи из Центробанка отмечают, что на российских данных имеется недостаточное количество публикаций, касающихся связи между неравенством и экономическим ростом.

В результате они сами выполнили расчеты на основе рядов показателей экономики и неравенства в стране с 1994 по 2020 год. В том числе учитывались данные и по российским регионам. Анализ показал негативное влияние высокого неравенства на динамику душевого валового регионального продукта (ВРП) на долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном временных горизонтах.

Ранее в РАНХиГС рассказали, что в российских регионах уровень неравенства среди населения усиливается при росте доли природных ресурсов выше 30% в структуре местной экономики. Кроме того, на данный показатель также оказывает влияние увеличение доли занятых граждан в добыче природных ресурсов и ископаемых свыше 4%.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.