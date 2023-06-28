В «Роснефти» озвучили сумму вложений в проекты по использованию ПНГ

За последние 10 лет «Роснефть» инвестировала в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) 204 млрд руб. Такие данные представлены в обновленной публичной позиции «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», сообщает пресс-служба нефтяной компании.

В документе, которым компания ежегодно отчитывается о своем прогрессе в достижении соответствующих целей ООН и вкладе в реализацию национальных проектов России, представлены результаты масштабной инвестиционной газовой программы и комплекса мероприятий в области низкоуглеродного развития.

В компании утверждают, что добились определенных результатов в области углеродного менеджмента.

Так, в 2022 году запущены 17 новых объектов, включая объекты закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа. Программа по повышению рационального использования попутного нефтяного газа реализуется во всех регионах присутствия компании и способствует повсеместному внедрению инновационных, энергосберегающих, «зеленых» технологий в производственные процессы.

Также «Роснефть» достигла существенного прогресса в борьбе с эмиссией парниковых газов. Компания продолжает применение технологии выявления эмиссии метана с использованием беспилотных летательных аппаратов и средств наземного мониторинга.

Работа по реализации стратегии «Роснефть --2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход» также привела к улучшению ключевых экологических показателей в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, отмечают в компании.

В 2022 году «Роснефть» сократила на 11% абсолютный объем выбросов парниковых газов относительно 2020 года.

Кроме того, расширено производство и розничная реализация высокотехнологичных видов топлива с улучшенными экологическими характеристиками Евро-6 и Pulsar.

Деятельность «Роснефти» в области устойчивого развития предполагает не просто минимизацию воздействия на окружающую среду, компания стремится к достижению суммарного положительного влияния на экосистемы, берет на себя дополнительные обязательства по приумножению природных богатств России, восстановлению и воспроизводству ее земельных, водных, лесных и биологических ресурсов, подчеркивают в «Роснефти».

Ранее в «Роснефти» рассказали об итогах десятилетней опеки над белыми медведями.