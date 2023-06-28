Россиян предупредили о возможном росте ипотечных ставок

При повышении ключевой ставки Центробанком автоматически растут все остальные ставки по кредитам. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Раз растет ключевая ставка, значит, возрастают абсолютно все кредитные ставки, и ипотека не исключение. Сказать, что она будет в первых рядах по повышению, трудно, потому что это специфический кредит, который касается крупных вложений», — отметил Беляев.

По его словам, даже небольшой рост процента приводит к существенному увеличению суммы в рублях. Поэтому данная причина сдерживает регулятор от увеличения ставки. Однако, в любом случае, с ростом ставки будет дорожать ипотека, автокредиты и все остальные виды кредитов.

Он добавил, что на ближайшем заседании Центробанк может поднять ставку на 0,5 п.п. Поэтому лучше всего решать ипотечный вопрос уже сейчас, так как стоимость жилья все время растет.

Ранее заместитель председателя организации Алексей Заботкин заявил, что ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Центрального Банка России. Это может произойти впервые после длительного периода, ранее она оставалась неизменной. Период неизменности длится с сентября 2022 года.