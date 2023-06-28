В России впервые в истории разрешили считать отмыванием конвертацию биткоинов в рубли

Верховный суд отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов. Таким образом, конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием средств. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Верховный суд России отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов. Высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием.

В материалах дела указали, что фигурант незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, а также занимался незаконным производством мефедрона в особо крупном размере с участием организованной группы. При этом деньги от покупателей приходили в виде криптовалюты, которая потом конвертировалась в рубли.

По словам руководителя уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ в Санкт-Петербурге Андрея Тузова, на фоне неоднозначного определения правового статуса криптовалюты в России, даже суды уже принимают ее в качестве платежного средства. Кроме того, с ее помощью можно проводить финансовые операции. Поэтому, благодаря судебным практикам, вскоре может закрепиться понимание, что криптовалюта – имущество.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные блокчейн-компании CCData сообщило, что россияне начали массово скупать криптовалюту на фоне сообщений о мятеже частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», отчего объемы торгов выросли в три раза.