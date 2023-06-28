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Песков ответил на вопрос о возможном влиянии налога на сверхприбыль на доверие к власти

Песков: решений по введению налога на сверхприбыль на постоянной основе не принималось

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Михаил Метцель/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал обратиться к правительству или экспертам с вопросами о том, сколько раз будет взиматься налог на сверхприбыль.

В ходе пресс-конференции Пескова спросили, не скажется ли на доверии бизнеса к государству введение налога на сверхприбыль на постоянной основе. Журналист отметил, что при введении налога власти уверяли, что он будет единоразовым.

«Никаких решений не принималось. <..> Здесь обсуждения на эту тему не ведутся», — сообщил пресс-секретарь президента.

Ранее в Минфине РФ сообщили, что под выплату налога на сверхприбыль попадают банки, крупные металлурги и «удобренщики».

13 июня Минфин сообщил, что российское правительство одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний.

Ранее замминистра финансов Сазанов допустил возврат к налогу на сверхприбыль в будущем.

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