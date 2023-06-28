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Путин обратился к участникам Форума регионов России и Белоруссии

Путин заявил, что Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям

Россия и Белоруссия делают все для обеспечения «иммунитета к негативному воздействию санкций». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении на итоговой сессии Форума регионов России и Белоруссии.

Как отметил российский лидер, два государства стараются обеспечить устойчивость своих экономик.

«Естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», — цитирует Путина НСН.

По словам главы государства, российские и белорусские регионы в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа некоторых государств Запада от сотрудничества, закрытия рынков недружественных стран развивают встречную торговлю.

Ранее сообщалось, что в некоторых областях Белоруссии при поддержке Москвы начали реализацию новых импортозамещающих инвестпроектов на общую сумму 80 млрд рублей.

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