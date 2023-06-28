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Дерипаска заявил о возможном росте доли юаня в глобальных расчетах

Дерипаска предрек увеличение доли юаня в глобальных расчетах до 20% в ближайшие три года

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Российский предприниматель Олег Дерипаска посчитал, что доля юаня в международных расчетах должна возрасти до 20% в ближайшие три года. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Доллар, конечно, не сохранит никакой гегемонии, а доля китайского юаня увеличится до 20%. И дело в объективном увеличении роли Китая в мировой экономике», — отметил Дерипаска.
По его словам, что в будущем к этим расчетам присоединятся и другие страны BRICS, а также арабские государства.

Он добавил, что у мультивалютной финансовой системы есть будущее, так как у нее значительно меньше рисков. Кроме того, в будущем должно упроститься система развития цифровых валют, а система SWIFT постепенно уйдет на обочину.

Ранее РИА Новости сообщили, что доля юаня в международных платежах через систему SWIFT достигла рекорда за последние полтора года, составив 2,54%. Показатель, заметно превышающий майское значение этого года, был зафиксирован в январе 2022 года — тогда доля юаня в платежах через SWIFT составляла 3,2%.

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