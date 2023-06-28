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В Норвегии предположили, что газовый кризис в Европе далек от завершения

Handelsblatt: газовый кризис в ЕС не прошел, а прогнозирование все еще невозможно

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Markus Schreiber/AP

Газовый кризис в Европе никуда не делся и еще далек от завершения. Кроме того, какое-либо прогнозирование все также невозможно. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре.

«Еще рано говорить, что европейский кризис газоснабжения миновал. При этом развитие спроса и цен тоже невозможно наверняка прогнозировать», — отметил Вестре.

По его словам, он с радостью наблюдал, как Германии и другим странам Евросоюза (ЕС) удавалось менять источники поставки топлива.

Он добавил, что Норвегия пока что не в состоянии увеличивать объемы поставок газа другим странам и в этом вопросе ситуация не изменится в краткосрочной перспективе.

Ранее издание Al-Eqtisadiya писало, что Европа смогла пережить отопительный период в условиях серьезного энергокризиса. Однако он все еще далек от завершения и может продлиться еще много лет.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) выпустил доклад, в котором сообщается, что эскалация конфликта на Украине может спровоцировать новый виток энергетического кризиса в Европе и повысить риски продовольственной безопасности в странах с невысокими доходами.

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