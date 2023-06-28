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В Евросоюзе нашлись противники кражи доходов с замороженных российских активов

FT: в Евросоюзе попросили отложить принятие предложений ЕК по доходам с российских активов

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Virginia Mayo/AP

Несколько стран Евросоюза попросили отложить принятие предложений Европейской комиссии по доходам с российских активов, сообщает газета Financial Times.

«ЕК пообещала в течение нескольких недель подробные предложения по тому, как перенаправить доходы на поддержку восстановления Украины. Но этот шаг сопряжен с юридическими и финансовыми проблемами <...> Некоторые столицы в частном порядке настаивают на том, чтобы комиссия отложила свои предложения», — говорится в статье.

Отмечается, что против предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выступили несколько стран, которые опасаются подорвать веру иностранных государств в безопасности хранящихся в Европе активов.

Ранее глава ЕК призвала конфисковать замороженные активы России в пользу Украины.

С 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 миллиардов ($328 миллиардов) активов российского центрального банка на своей территории.

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