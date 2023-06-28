Однополярная экономическая система может разрушиться из-за действий БРИКС

Глобальная финансовая система, заточенная на однополярности, может измениться благодаря расширению группы БРИКС. Об этом пишет Al Ittihad.

Изменения, вызванные спецоперацией на Украине, только набирают обороты. Они обусловлены объективными историческими событиями, которые необходимо пересмотреть в соответствии с экономическими и геополитическими тенденциями. Стремление многих стран присоединиться к группе БРИКС, является одной из самых важных из этих трансформаций. Благодаря этому однополярному миру придет конец.

По данным издания, текущая экономическая система отражает баланс сил прошлого века, поэтому неустойчив в постоянно меняющемся мире. Кроме того, злоупотребление санкциями и всевозможными ограничениями показало, что они лишь только вредят финансовым и торговым условиям в мире, останавливая развитие совместных проектов.

Авторы статьи посчитали, что для развития многополярной системы потребуется время. Кроме того, она столкнется с множеством трудностей на своем пути, но в конечном итоге приведет к созданию выгодной для всего мира финансово-экономической системы, где не будет доминировать доллар в качестве главенствующей валюты.

Ранее портал infoBRICS, ссылаясь на экс-кандидата в президенты США Рона Пола писал, что к странам БРИКС, которые начали борьбу с долларом, начали присоединяться другие государства и их будет еще больше.