В России не могут согласовать условия работы операторов связи

Операторов связи могут освободить от платы за частоты в регионах, если они смогут покрыть сетями труднодоступные и малочисленные населенные пункты в отдаленных регионах России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

В соответствии с решением Госкомиссией по радиочастотам (ГКРЧ) операторов связи могут освободить от платы за частоты в регионах, где они покроют сетями связи труднодоступные и малочисленные населенные пункты. Решение было принято в закрытом режиме на прошедшем заседании ГКРЧ от 24 апреля. Предполагается, что такая льгота будет предоставляться, если операторы будут ставить до четырех базовых станций (БС) в квартал в населенных пунктах до 1 тыс. человек, отметили источники издания.

Один из собеседников газеты указал на то, что решение должно заработать уже в третьем квартале 2023 года. Однако весь процесс принятия тормозит Роскомнадзор, который так и не предоставил критерии населенных пунктов, за которые операторы могут получить льготы. В целом, Минцифры обсудили ситуацию со всеми сторонами, но единого решения выработать так и не удалось.

Еще один собеседник издания на рынке добавил, что скидка поможет операторам экономить миллиарды рублей. В свою очередь, бюджет уже не получит большие суммы платы за частоты. Вполне вероятно, что именно недополучение средств является основной причиной, по которой Роскомнадзор тормозит процесс.

Ранее Минцифры совместно с крупнейшими отечественными операторами связи подготовили вариант стратегии развития отрасли до 2035 года. Согласно данным проекта, оборудование стандарта связи LTE и более ранних поколений должны полностью заменить на российское в 2023 году, а уже к 2027 году будет завершено использование стандарта связи 3G.