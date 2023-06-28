UBS решила уволить значительную часть сотрудников приобретенного Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS решил уволить более половины сотрудников приобретенного обанкротившегося банка Credit Suisse. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Источники агентства отметили, что увольнение будет происходить в три этапа, причем первый начнется уже в конце июля. Последний этап сокращений пройдет в октябре. Основная часть увольнений коснется сотрудников зарубежных отделений банка Credit Suisse — в Лондоне, Нью-Йорке и в некоторых странах Азии.

По данным Bloomberg, UBS собирается уволить около 30% работников от всего своего штата. Поэтому, вполне вероятно, что с текущих 120 тыс. человек штат сократится до 85 тыс. При этом в самом Credit Suisse сейчас работает 45 тыс. человек.

Ранее UBS официально объявила о завершении сделки по покупке банка Credit Suisse. В сообщении добавили, что UBS Group AG впоследствии будет управлять банками UBS AG и Credit Suisse AG.

17 мая в документе, поданном UBS в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщалось, что руководство швейцарского банка UBS ожидает получить однократный доход в размере $34,8 млрд после слияния с Credit Suisse (CS). На размер выручки повлияло в том числе снижение деловой репутации CS, что привело к сокращению стоимости банка.