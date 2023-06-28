В РФ не исключили возврат к налогу на сверхприбыль

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил в интервью РИА Новости, что в будущем в России при высоком дефиците бюджета возможен гипотетический возврат к налогу на сверхприбыль.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», — поделился чиновник.

В качестве причин введения налога на сверхприбыль Сазанов назвал дефицит бюджета и «конъюнктурные сверхдоходы у компаний».

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал З=законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний. Налог будет касаться крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в Госдуму законопроет об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей в месяц.