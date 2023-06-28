Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ не исключили возврат к налогу на сверхприбыль

Замминистра финансов Сазанов: в будущем возможен возврат к налогу на сверхприбыль

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил в интервью РИА Новости, что в будущем в России при высоком дефиците бюджета возможен гипотетический возврат к налогу на сверхприбыль.

«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», — поделился чиновник.

В качестве причин введения налога на сверхприбыль Сазанов назвал дефицит бюджета и «конъюнктурные сверхдоходы у компаний».

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал З=законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний. Налог будет касаться крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в Госдуму законопроет об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей в месяц.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях