Как сообщает корреспондент ближневосточного бюро The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/russia-set-to-overtake-saudi-arabia-in-battle-for-chinas-oil-market-6435742e?mod=Searchresults_pos12%D0%B8page=4Саммер Саид, Россия находится на грани того, чтобы стать крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обойдя Саудовскую Аравию в этом рейтинге. Это свидетельствует о том, что влияние королевства на мировые рынки ограничено из-за конфликта на Украине. Согласно статье WSJ, все признаки указывают на то, что Россия вырвется вперед и укрепит свое лидерство в КНР в ближайшие месяцы.

Обозреватель WSJ отметила, что Индия и Китай формально занимают нейтральную позицию в конфликте, однако торговля нефтью в Азии продолжает приносить России миллиарды, необходимые для финансирования вооруженных сил.

После начала специальной военной операции западные страны ввели ряд ограничительных мер против России. Евросоюз ввел 23 июня 11-й пакет санкций, большинство из которых направлены на пресечение их обхода. Некоторые источники утверждают, что Запад должен принять факт того, что Россия совершила исторический разворот от Европы на Восток. ЕС должен адаптироваться к новым условиям, поскольку российская экономика держится хорошо, чего нельзя сказать о западной.

Ранее сообщалось, что, по итогам прошлого года доля сырой нефти из России в суммарном импорте Европы снизилась до 23,3% на фоне действия международных санкций. Речь идет о сокращении до 116,9 млн тонн, свидетельствуют данные ежегодного доклада аналитиков британского Энергетического института (Energy Institute, EI).