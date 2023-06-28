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Власти рассчитали, как вырастут зарплаты для полных соцвзносов

Зарплаты для полных соцвзносов предложили повысить до 200 тыс. рублей к 2026 году

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Depositphotos

Рост предельной базы зарплат для полных соцвзносов по ставке 30% может составить 26%, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Соцфонда на 2024 год.

Согласно проекту, в 2024 году предельная величина базы для начисления страховых взносов составит 2,12 млн рублей и будет включать зарплаты в размере до 177 тысяч. В 2025 году база для начисления страховых взносов достигнет 2,267 млн рублей с зарплатами до 189 тысяч. В 2026 году — 2,417 млн рублей с зарплатами до 201 тысяч в месяц.

В Минфине подчеркнули, что облагаемая база по страховым взносам показывает уровень социальных гарантий — пенсий, больничных, пособий по уходу за ребенком. Уровень базы представляет собой компромисс между фискальной нагрузкой и объемом социального обеспечения.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что зарплаты сотрудников среднего звена на российских производствах печатных плат, вычислительной техники и электроники в первом полугодии выросли на 20–30%.

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