Оператора наружной рекламы Gallery может приобрести группа Russ Outdoor

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает ходатайство группы Russ Outdoor о приобретении оператора наружной рекламы Gallery. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя службы.

По информации издания, после завершения сделки группа Russ Outdoor займет 41% российского рынка наружной рекламы. С таким положением дел не согласны другие участники рынка, которые пишут ФАС письма о недопустимости монополии.

По словам директора общероссийского сервиса бронирования наружной рекламы all-billboards Андрея Байдужего, группа Russ Outdoor недавно приобрела рекламного оператора метрополитена Санкт-Петербурга «Метроном», а также права на продажу рекламы в аэропортах Внуково и Сочи, что позволило ей контролировать 90% рынка рекламы на транспорте.

«После разворачивания продаж на этих носителях в течение 2023 года Russ Outdoor вполне способен занять 50–55% всего рынка Out-of-Home рекламы России», — пояснил Байдужий.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Twiga Communication Group приобрела 60% в digital-агентстве «Апрель».