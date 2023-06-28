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Оператора наружной рекламы Gallery может приобрести группа Russ Outdoor

«Ъ»: ФАС рассматривает приобретение оператора Gallery группой Russ Outdoor

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает ходатайство группы Russ Outdoor о приобретении оператора наружной рекламы Gallery. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя службы.

По информации издания, после завершения сделки группа Russ Outdoor займет 41% российского рынка наружной рекламы. С таким положением дел не согласны другие участники рынка, которые пишут ФАС письма о недопустимости монополии.

По словам директора общероссийского сервиса бронирования наружной рекламы all-billboards Андрея Байдужего, группа Russ Outdoor недавно приобрела рекламного оператора метрополитена Санкт-Петербурга «Метроном», а также права на продажу рекламы в аэропортах Внуково и Сочи, что позволило ей контролировать 90% рынка рекламы на транспорте.

«После разворачивания продаж на этих носителях в течение 2023 года Russ Outdoor вполне способен занять 50–55% всего рынка Out-of-Home рекламы России», — пояснил Байдужий.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Twiga Communication Group приобрела 60% в digital-агентстве «Апрель».

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