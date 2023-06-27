МИД Британии: Запад пока не нашел легальный способ конфисковать активы РФ

Замглавы МИД Великобритании Лео Докерти заявил во время выступления в Палате общин, что страна и ее союзники на Западе пока не знают, как легально конфисковать российские активы для их использования для восстановления Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства (об использовании российских активов на нужды Украины. — «Газета.Ru») на должном уровне, несмотря на то, что международные партнеры внесли на рассмотрение ряд законопроектов или даже приняли их, — сказал Докерти, добавив, что его страна изучает все возможные варианты для конфискации активов России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Nikkei заявила, что ЕК обсуждает способы использования замороженных активов российского Центрального банка для восстановления Украины и надеется вскоре выдвинуть соответствующее предложение.