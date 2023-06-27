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СМИ: ЕС может увеличить поставки природного газа на хранение на Украину

Bloomberg: ЕС рассматривает увеличение объемов поставок газа на хранение на Украину

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Global Look Press

В ЕС рассматривают возможность увеличения объемов поставок природного газа на хранение на Украину на фоне заполнения европейских хранилищ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Поскольку запасы газа в Европе уже заполнены больше обычного, участники рынка обращают внимание на Украину — рискованное направление, но с огромными хранилищами и более низкими тарифами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что, согласно ожиданиям, объем заказов на поставку топлива на Украину в третьем квартале года увеличится.

Ранее Bloomberg также сообщало, что европейские чиновники рассматривают украинские подземные газохранилища для хранения газа.

По информации агентства, речь идет о Бильче-Волицко-Угерском хранилище на Украине, которое находится в 96 км от границы с Польшей и может вмещать в себя до 17 млрд кубометров газа. Всего же украинские ПГХ вмещают до 30 млрд кубометров газа.

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