Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $500 млн

Власти США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине в размере $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Согласно информации ведомства, в него войдут 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров (БТР) Stryker, противотанковые системы Javelin, АТ-4 и ТOW, противорадиолокационные ракеты HARM, зенитные комплексы Stinger. Кроме того, в списке указаны дополнительные боеприпасы для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, реактивной системы залпового огня HIMARS и прочие боеприпасы, артснаряды и запчасти.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне телеканал CNN сообщал, что Соединенные Штаты намерены 27 июня выделить Украине военной помощи на сумму $500 млн.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дополнительно предоставит Киеву $1,3 млрд финансовой помощи.