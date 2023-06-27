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ЦБ возобновил публикацию отчетности российских банков

Банк России сообщил о возобновлении публикации отчетности российских банков

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центральный банк Российской Федерации возобновляет публикацию отчетности российских банков на своем сайте, которая была приостановлена в 2022 году, сообщает пресс-служба Банка России.

«Возвращаемся к раскрытию форм отчетности кредитных организаций, которая была приостановлена в 2022 году в связи с санкционными рисками», — говорится в сообщении регулятора.

В пресс-службе добавили, что этот шаг увеличит прозрачность банковского сектора в целом и отдельных кредитных организаций для партнеров, клиентов, инвесторов и экспертов.

В частности, на сайте возобновится публикация данных оборотной ведомости (101-я форма), расчета капитала (123-я форма), обязательных нормативов (135-я форма) банков за май 2023 года. Также регулятор пообещал с июля расширить перечень публикуемых данных.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Банк России дал прогноз основных движений в макроэкономике на ближайшие кварталы в докладе о денежно-кредитной политике.

Из годового отчета ЦБ, опубликованного в марте, следует, что убыток Центробанка в 2022 году составил 721 млрд рублей против 26,3 млрд рублей годом ранее, увеличившись более чем в 27 раз.

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