Антидепрессант «Золофт» снова будут поставлять в Россию

Компания, производящая антидепрессант «Золофт», проинформировала Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата в Россию, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«22 июня 2023 года компания-производитель уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата «Золофт» на территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что добавление в рацион пробиотической смеси, содержащей 14 штаммов бактерий, может помочь людям, которые лечатся антидепрессантами от большого депрессивного расстройства.

До этого РБК передавал, что за первые шесть месяцев 2022 года потребители в России купили на 66% больше лекарственных препаратов от депрессии, чем за аналогичный период 2021 года. За январь — июнь потребители приобрели 6 млн упаковок антидепрессантов. В денежном выражении рост продаж этих препаратов за полгода увеличился до 3,6 млрд руб., на 87%.