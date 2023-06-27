«СберСтрахование жизни» может предложить клиентам инвестировать в юань и дирхам

«СберСтрахование жизни» может предложить клиентам инвестиционно-накопительные продукты по страхованию жизни в юанях и дирхамах. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил вице-президент Сбербанка, генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь.

Он подчеркнул, что инвестиции в валюты дружественных стран — это способ диверсификации вложений.

«Мы видим спрос на юани, и наш продукт для состоятельных клиентов уже позволяет инвестировать в юань. В планах сделать продукт в юанях, который будет доступен всем клиентам. Присматриваемся и к дирхаму ОАЭ», — сказал Кобзарь.

Напомним, в ноябре 2022 года «СберСтрахование жизни» предложила возможность приобретать инструменты в юанях в индивидуальных программах страхования с инвестиционным доходом. Внесенные денежные средства могут быть инвестированы в активы различных классов, в том числе в облигации, номинированные в юанях. Продукт ориентирован на состоятельных клиентов (HNWI).