Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СберАвтоТех и Globaltruck запустят грузовые беспилотные перевозки

Тягачи СберАвтоТеха будут перевозить грузы компании Globaltruck по трассе М-11 «Нева»

close
100%
пресс-служба Сбера

СберАвтоТех — компания-разработчик технологии автономного вождения — и один из ведущих автомобильных грузоперевозчиков Globaltruck запускают коммерческие беспилотные грузоперевозки. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что беспилотные магистральные седельные тягачи СберАвтоТеха будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва в пределах трассы М-11 «Нева».

При этом грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.

«Сегодня мы запускаем новый совместный проект с нашими партнерами — коммерческие беспилотные грузоперевозки. Уже проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта», — заявил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

По словам председателя совета директоров ПАО «Глобалтрак Менеджмент» Ильи Дмитриева, цифровизация и автоматизация процессов – основные драйверы отрасли грузоперевозок.

«Участие в проекте позволит оценить экономическую эффективность автономных технологий. Мы также смотрим на беспилотные перевозки в более глобальной перспективе. Данные, которые можно будет получать от электроники и «умных» систем автомобилей, будут полезны для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, развития инфраструктуры и улучшения клиентского опыта в целом», — сказал он.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях