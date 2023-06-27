СберАвтоТех и Globaltruck запустят грузовые беспилотные перевозки

СберАвтоТех — компания-разработчик технологии автономного вождения — и один из ведущих автомобильных грузоперевозчиков Globaltruck запускают коммерческие беспилотные грузоперевозки. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что беспилотные магистральные седельные тягачи СберАвтоТеха будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва в пределах трассы М-11 «Нева».

При этом грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.

«Сегодня мы запускаем новый совместный проект с нашими партнерами — коммерческие беспилотные грузоперевозки. Уже проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck. Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта», — заявил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

По словам председателя совета директоров ПАО «Глобалтрак Менеджмент» Ильи Дмитриева, цифровизация и автоматизация процессов – основные драйверы отрасли грузоперевозок.

«Участие в проекте позволит оценить экономическую эффективность автономных технологий. Мы также смотрим на беспилотные перевозки в более глобальной перспективе. Данные, которые можно будет получать от электроники и «умных» систем автомобилей, будут полезны для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, развития инфраструктуры и улучшения клиентского опыта в целом», — сказал он.