Премьер-министр Мишустин оценил состояние российского бюджета

Российский бюджет становится более устойчивым, в него поступает все больше доходов от несырьевых отраслей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время открытия заседания правительства.

«Несмотря на непростые внешние условия, удалось сохранить значительную часть положительной динамики (федерального бюджета)», – цитирует его «Москва 24».

Мишустин указал на развитие реального сектора. По информации премьера, приток доходов от него за I квартал текущего года вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он превысил 70%.

«Это означает, что отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, обеспечивают более двух третьих доходов, делают бюджет более устойчивым», – объяснил он.

Мишустин заметил, что за первые три месяца 2023 года правительство профинансировало все необходимые меры поддержки предприятий и граждан. Политик обратил внимание присутствующих, что необходимо и дальше максимально эффективно расходовать бюджет и обеспечить полное выполнение социальных обязательств перед россиянами.