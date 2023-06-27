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Стало известно, какая доля в европейском импорте газа в 2022 году пришлась на РФ

EI: доля газа из России в импорте Европы составила около 33% по итогам 2022 года

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Matthias Rietschel/AP

По итогам прошлого года доля российского газа (природного и сжиженного) в суммарном объеме европейского импорта составила около 33%. Сокращение произошло на фоне действия международных санкций против энергетического сектора РФ, свидетельствуют данные ежегодного доклада аналитиков британского Энергетического института (Energy Institute, EI).

При этом число поставок российского топлива в европейские страны за 12 месяцев прошлого года сократилось в большей степени. К концу декабря их количество составило около 19% от общего числа на фоне появления на энергорынке ЕС альтернативных поставщиков и расширения энергетических санкций против РФ, уточняется в материале.

«Российский природный газ (трубопроводный и СПГ) составлял около 33% от общего объема импорта газа в Европу в 2022 году <...> На долю России приходилось около 19% поставок газа в Европу в 2022 году», — заключается в докладе.

20 июня еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Евросоюз (ЕС) поддерживает призыв ряда стран – участников объединения не покупать у России сжиженный природный газ (СПГ). При этом несмотря на снижение закупок топлива у России, европейский регион все еще не смог полностью компенсировать выпадающие объемы поставок российского газа.

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