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Сбер открыл первый счет в рупиях российскому инвестору

Филиал Сбера в Индии открыл российской компании рупийный счет нерезидента

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Global Look Press

В филиале Сбера в Индии открыли клиенту — российской компании — первый специальный рупийный счет нерезидента (SNRR), сообщили в пресс-службе кредитной организации. Такой счет необходим для работы на фондовых и товарных биржах Индии, через него заводятся инвестиции в страну и репатриируется полученная прибыль.

В Сбере пояснили, что счет открывается для компании с получением ею лицензии иностранного портфельного инвестора. Подобные компании могут торговать, в том числе в интересах своих клиентов, акциями и облигациями индийских предприятий, паями фондов, государственными и негосударственными ценными бумагами, получают доступ к биржевым фьючерсам, опционам и процентным свопам.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, правом открытия специальных счетов обладают только уполномоченные финансовые структуры, к числу которых относится филиал Сбера в Индии.

«Являясь участником как российской, так и индийской платежных систем, банк предоставляет возможность бесшовного перевода рублей в Индию с прямой конверсией в рупии, что очень удобно и выгодно нашим клиентам», — заявил Попов.

Он также выразил уверенность в том, благодаря новым сервисам компании и росту товарооборота между Россией и Индией, Сбер дает российским инвесторам прямой выход на быстрорастущий индийский рынок.

Свой первый индийский офис в Нью-Дели Сбер открыл в 2010 году, в 2023 году планируется открытие офиса в Мумбаи, уточнили в компании, добавив, что рассматривают Индию как один из наиболее привлекательных рынков для российских инвесторов.

По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет индийская экономика будет самой быстрорастущей из крупнейших экономик мира. Клиенты Сбера получат возможность инвестиционного дохода и диверсификации портфелей вложений.

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