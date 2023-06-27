Россияне начали скупать криптовалюту после новостей о мятеже ЧВК «Вагнер»

Россияне начали массово скупать криптовалюту на фоне сообщений о мятеже частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», отчего объемы торгов выросли в три раза. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные блокчейн-компании CCData.

Объем торгов в паре RUB-USDT (рубль-стейблкоин Tether) 24 июня вырос более чем втрое и составил около $15 млн на криптобиржах, поддерживающих операции с российской валютой. Уже 25 июня этот показатель упал до примерно $3 млн.

Эксперты рынка посчитали, что объемы торгов 24 июня были самыми высокими с декабря 2022 года. При этом многие биржи на фоне санкций ранее исключили из списка торговые пары в рублях. Единственными крупными торговыми площадками, которые осуществляли данные транзакции, были Binance, Cryptonex, HitBTC и Coinsbit.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что в обозримом будущем курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — вряд ли возвратится к отметке $60 тыс. из-за высокого спекулятивного уровня. Данный актив не имеет под собой никакой экономической основы, поэтому в среднесрочной перспективе, скорее всего, вернется к прежнему коридору $20–25 тыс.