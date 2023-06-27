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В Венгрии заявили, что антироссийские санкции Евросоюза не имели успеха

Орбан заявил, что ЕС не смог поставить Россию «на колени» введенными санкциями

Евросоюзу не удалось при помощи санкций ни поставить РФ «на колени», ни добиться разрешения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Санкции не удались. Я удивлен, что мы (Евросоюз) <...> оказались не способны разработать их адекватно», – цитирует Орбана «Москва 24».

Политик отметил, что сотрудничество между Западом и Украиной, которое в данный момент наблюдается, можно назвать «фиаско».

Премьер-министр также выразил мнение, что Украина больше не является суверенным государством и достижение мира зависит именно от США, а не от украинской стороны.

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