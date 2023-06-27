В Венгрии заявили, что антироссийские санкции Евросоюза не имели успеха

Евросоюзу не удалось при помощи санкций ни поставить РФ «на колени», ни добиться разрешения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Санкции не удались. Я удивлен, что мы (Евросоюз) <...> оказались не способны разработать их адекватно», – цитирует Орбана «Москва 24».

Политик отметил, что сотрудничество между Западом и Украиной, которое в данный момент наблюдается, можно назвать «фиаско».

Премьер-министр также выразил мнение, что Украина больше не является суверенным государством и достижение мира зависит именно от США, а не от украинской стороны.