В Россия установят минимум выплаты по страховке банковских карт

В Центральном банке России заявили, что ЦБ установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт. Об этом сообщает газета «Известия».

Как рассказали изданию в пресс-службе ЦБ, регулятор подготовил проект нормативного акта, который будет устанавливать обязательные требования к возмещению средств. В случае несанкционированного списания средств страховщик будет обязан компенсировать клиенту либо полностью всю сумму, либо не менее 100 тыс. рублей, если размер хищения превышает это значение.

В Центробанке также указали, что страховая компания будет иметь право установить и более высокую компенсацию.

Планируется, что нововведения вступят в силу с 1 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что российские ЦБ намерен ужесточить продажу двух распространенных видов имущественного страхования — банковских карт (от мошеннических списаний), а также бытовой и электронной техники. Согласно проекту указания Центробанка, действующие полисы не учитывают некоторые риски, которые регулятор намерен включить в новые требования