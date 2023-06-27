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Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о судоходстве по внутренним путям

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о судоходстве по внутренним путям

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navalnews.com

Президент Белорусии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий межправительственное соглашение с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Эта информация была опубликована на Национальном правовом интернет-портале, пишет ТАСС.

В соответствии с документом, который был принят и одобрен обеими палатами белорусского парламента, суда, плавающие под флагами Белорусии и России, могут осуществлять судоходство между портами, расположенными на внутренних водных путях обоих государств, а также из этих портов в порты третьих государств и обратно. Кроме того, разрешено использование внутренних водных путей для транзита.

Каботажные перевозки грузов и пассажиров судами одной страны по внутренним водным путям другой страны будут разрешаться только при одобрении соответствующей междуправительственной комиссии. Подписавшие соглашение стороны обязуются принимать все необходимые меры для ускорения и упрощения пограничных, таможенных, санитарных и других формальностей.

Соглашение также предписывает каждой стороне обеспечивать для другой стороны такие же условия захода в порты, пользования якорными стоянками и доступа ко всем видам услуг, как и для своих судов. Размер навигационных, портовых и других сборов и платежей также будет устанавливаться аналогично.

Соглашение вступает в силу через 30 дней со дня получения последнего письменного уведомления о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур.

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