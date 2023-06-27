СМИ соообщили о падении акции западных производителей оружия после мятежа ЧВК «Вагнер»

Как сообщает газета Financial Times (FT), стоимость акций крупнейших западных производителей оружия существенно снизилась во время понедельничных торгов после прекращения попытки мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Инвесторы считают, что «политическая нестабильность в России» может помочь ВСУ в конфликте на Украине, в результате чего он завершится раньше, чем ожидалось.

Акции крупнейших американских поставщиков Пентагона, таких как Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics, снизились на 1-2% за день торгов. Акции некоторых европейских оборонных компаний теряли в стоимости более 5%, но к концу дня некоторые из них смогли отыграть часть потерь. Например, итальянский авиаконцерн Leonardo потерял 4,6% стоимости своих акций, шведский Saab - 4,5%, а немецкий Rheinmetall - 4,2%. Акции французских компаний Thales и Dassault Aviation снизились в цене на 2,6% и 3,6% соответственно. Крупнейшая европейская компания оборонного сектора - британская BAE Systems - теряла до 3% стоимости акций, но в конце дня потери составляли уже только 2,1%.

Однако, как отмечает издание, в целом реакция финансовых рынков на события в России была не слишком заметна, а аналитики FT предполагают, что европейские производители оружия быстро восстановят свои позиции. По их мнению, даже если вооруженный конфликт на Украине закончится в ближайшем будущем, спрос на вооружения среди членов НАТО останется высоким.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.