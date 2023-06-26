Минфин выплатил 13,4 млрд рублей по выпускам евробондов с погашением в 2028 году

Минфин России выплатил 13,4 млрд рублей по выпускам евробондов с погашением в 2028 году, сообщается на сайте ведомства.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены в полном объеме, заявили в Минфине.

Ранее Министерство финансов РФ в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах в размере 19,6 млрд рублей.

До этого Путин подписал указ, согласно которому, российские юридические лица, у которых есть обязательства по еврооблигациям, должны выпустить замещающие облигации до конца текущего года.

Отмечается, что они «обязаны обеспечить» их исполнение перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются депозитариями РФ, «путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении» производится «еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств» для покупки еврооблигаций.