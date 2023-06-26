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Швейцария готова участвовать в дискуссиях о конфискации замороженных активов ЦБ РФ

МИД: Швейцария готова участвовать в дискуссиях о конфискации замороженных активов ЦБ РФ

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Global Look Press

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что страна готова участвовать в дискуссиях о конфискации замороженных активов российского Центробанка. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, конфискация частных российских активов, которые не были приобретены незаконным путем, противоречит федеральной Конституции.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что эксперты ЕК до начала летних отпусков подготовят юридическое предложение о передаче заблокированных российских активов на восстановление Украины.

Россия должна понести ответственность за конфликт на Украине, заявила фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула, что передача заблокированных в странах Евросоюза активов РФ и российских олигархов с юридической точки зрения является очень сложной процедурой.

21 июня агентство Bloomberg писало, что власти ЕС не намерены полностью конфисковывать замороженные активы России в европейских странах — для этого нет необходимых юридических обоснований.

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