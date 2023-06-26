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В Минфине пояснили, кто попадает под выплату налога на сверхприбыль

Минфин РФ: под выплату налога на свехприбыль попадают банки, крупные металлурги и «удобренщики»

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Замминистра Минфина РФ Алексей Сазанов пояснил, что под выплату налога на серхприбыль (windfall tax) попадают российские банки, а также металлургический сектор и «удобренщики», передает ТАСС.

«Безусловно, банковский сектор входит. Также туда входят сектора металлургические, «удобренщики». Соответственно, ряд крупных промышленных и торговых предприятий тоже подпадают», — сказал он.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что налог будут взимать с банков, которые не используют послабления ЦБ.

13 июня Минфин сообщил, что российское правительство одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний.

Налог на сверхприбыль, который должны будут разово заплатить крупные российские компании, составит 10% от разницы между прибылью, полученной фирмами за 2021-2022 годы, и прибылью, полученной в 2018-2019 годах. Его не будут платить субъекты малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственные компании, а также организации, образованные после 2020 года или получившие в предыдущие два года менее 1 млрд рублей прибыли.

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